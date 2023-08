Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie dostało sprzęt od WHO

Podziękowaniem za to zaangażowanie jest sprzęt, który Światowa Organizacja Zdrowia przekazuje dla zespołów ratownictwa medycznego w całej Polsce. SPPR w Krośnie otrzymało dziesięć nowoczesnych urządzeń: to cztery aparaty do mechanicznej kompresji klatki piersiowej (typu Lucas 3.1) z wyposażeniem dodatkowym oraz materiałami zużywalnymi, cztery respiratory transportowe Weinmann Medumat i dwa defibrylatory Lifepak 15.

- Bardzo cieszymy się z „Lukasów”. To najnowocześniejsze tego typu urządzenie na rynku światowym, zapewnia korzyści zarówno pacjentom, u których nastąpiło zatrzymanie akcji serca, jak i personelowi medycznemu. To w pewnym sensie dodatkowa para rąk ratowników - podkreśla szefowa krośnieńskiego pogotowia.

- To dla nas nieocenione wsparcie. Będziemy w stanie jeszcze lepiej udzielać pomocy potrzebującym - mówi Joanna Bukowczyk.

Sprzęt, który otrzymało krośnieńskie pogotowie, to drogie urządzenia: koszt aparatu do kompresji klatki piersiowej to ok. 70 tys. zł, respiratora – 30 tys. zł., a defibrylatora – ok. 90 tys. zł.