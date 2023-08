Pszczoły zadomowiły się nad Wisłokiem w Krośnie. Kolejne ule stanęły w sąsiedztwie rzeki

- Podobno tam, gdzie żyją pszczoły i mają się dobrze, to środowisko jest również przyjazne dla człowieka. Wygląda na to, że pszczoły zagościły u nas na dobre i cieszymy się z tego powodu. Ideą naszej spółki jest praca dla mieszkańców i dla środowiska, a inicjatywa postawienia uli na terach naszej spółki jest z nią zgodna. Poza tym jest to doskonały przykład ekologicznych działań edukacyjnych - mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.