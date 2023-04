Przegląd prasy z tygodnia 23.04.2023. Co działo się w Krośnie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Symboliczne wbicie łopat zainaugurowało w piątek oficjalnie budowę drogi ekspresowej S19 od węzła Krosno do węzła Miejsce Piastowe. Liczący 10,3 km odcinek ma kosztować 365 mln złotych. Będzie gotowy w trzecim kwartale 2025 roku.

Do dramatu doszło dziś przed godziną 3:30 w Teodorówce w gminie Dukla. W wypadku zginął 22-latek.

Czy słyszałaś już o kintsugi nails? Jeśli nie, to musisz koniecznie nadrobić zaległości. Ta stylizacja paznokci jest zjawiskowa, oryginalna i z pewnością się w niej zakochasz bez pamięci. Taki manicure będzie dobrze się prezentował na każdym kształcie paznokcia, jak i długości. Sprawdzi się również u kobiet w każdym wieku!

Od piątku (21 kwietnia) opłaty w strefie płatnego parkowania w Krośnie będą obowiązywać tylko do godziny 16:00. Do tej pory kierowcy płacili za postój do godz. 17:00.

Miłośnicy jeansów często skarżą się, że ich ulubione spodnie szybko tracą kolor i fason. Po zaledwie kilku praniach w pralce odzież z jeansu sprawia wrażenie mocno zużytej i odbarwionej. Co można zrobić, żeby jeansy długo zachowały swój pierwotny kolor? Podsuwamy niezawodne domowe sposoby, by ulubione spodnie mimo upływu czasu ciągle miały nienaganny wygląd.