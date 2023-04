Zmieniają się godziny płatnego parkowania w Krośnie. Zmiany dotyczą też abonamentów

To efekt zmian, które decyzją krośnieńskich wprowadzone w uchwale określającej zasady płatnego parkowania w Krośnie. Radni uchwalili je w lutym, teraz uchwała wchodzi w życie. Zgodnie z nową jej treścią opłaty są naliczane w godzinach od 8 do 16. Parkowanie płatne jest od poniedziałku do piątku. Cennik pozostaje bez zmian. W weekendy postój jest bezpłatny.

Na skróceniu godzin pobierania opłat – w zamyśle władz miasta – ma skorzystać lokalny biznes (handel i usługi) działający w centrum miasta i jego klienci. Jak argumentował prezydent Krosna Piotr Przytocki – po godzinie 16 miejsca parkingowe zajmowane przez pracowników różnych instytucji zwolnią się i będą dostępne bezpłatnie dla mieszkańców i przyjezdnych. Ma to być także zachęta dla prowadzących działalność na Starówce i w jej okolicy, by sklepy były czynne dłużej niż do tej pory.