Przegląd prasy z tygodnia 11.02.2024. Co działo się w Krośnie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Tłusty czwartek to dzień, w którym liczenie kalorii nie istnieje, a im więcej zjedzonych pączków tym lepiej. Z okazji tego dnia przygotowaliśmy zestaw memów. Zobaczcie naszą galerię!

Trwa Plebiscyt Gazety Codziennej "Nowiny" na Pośrednika Nieruchomości Roku. Na zwycięzców czekają nagrody, a wśród nich vouchery na wycieczkę i wczasy w Grecji oraz nagroda finansowa w wysokości 5000 złotych!

Nie trzeba mieć samochodu, by wybrać się z Krakowa na niezapomnianą weekendową wycieczkę. Do jakich niezwykłych miejsc w Małopolsce można wygodnie dojechać pociągiem? Wyszukaliśmy 11 atrakcji dla miłośników przyrody, zabytków, ciekawostek i rodzin z dziećmi, do których dojeżdżają koleje z Krakowa. To gotowe pomysły na relaks i zabawę poza miastem.