Prasówka z września 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

To trzy największe firmy Podkarpacia: ORLEN PALIWA z Widełki, PGE Obrót S.A. z Rzeszowa i EME AERO Sp. z o.o. z Jasionki. To liderzy Złotej Setki, którzy osiągnęli największe przychody w całym 2022 r.

Podkrośnieńskie Miejsce Piastowe ponownie, na trzy dni, stało się stolicą katolickiej młodzieży. W ramach Michalickiego Spotkania Młodych, tym razem zorganizowanego pod hasłem "Młodzi Michała Archanioła" odbyło się wiele ciekawych wydarzeń.

Andrey Kowalenko urodził się i mieszkał w Odessie, ale wojna sprawiła, że wraz z rodziną opuścił swój kraj i zamieszkał w południowej Polsce. Krajobrazy, które go tutaj zachwyciły, przelał na płótno.

Proszek do pieczenia to jeden z podstawowych składników w każdej kuchni. To dzięki niemu ciasta są puszyste i pięknie wyrastają. Jednak stosując proszek do pieczenia nie musimy się ograniczać do wypieków. Z powodzeniem możemy go wykorzystać w domowej pielęgnacji. Wypróbuj tanie sposoby na piękne i gładkie stopy. Poznaj przepis na domowe spa z tylko dwóch składników.