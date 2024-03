Prasówka 10.03.2024 z całego tygodnia w Krośnie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Szczegóły w naszej galerii.

Policjantki stanowią integralną część służb na całym świecie. Ich zaangażowanie, profesjonalizm oraz zdolności są nieocenione w codziennej pracy na rzecz społeczeństwa. Od patrolowania ulic, przez prowadzenie śledztw, po udzielanie wsparcia ofiarom przestępstw - policjantki pełnią wiele ważnych funkcji, wnosząc do służby nie tylko swoje umiejętności zawodowe, ale także empatię i zrozumienie.

Zmiany w rentach i emeryturach w 2024 roku mogą oznaczać znaczne zwiększenie wyplaty dla seniorów. Sprawdź, jak waloryzacja wpłynie na wysokość Twojej emerytury i kiedy możesz spodziewać się trzynastej emerytury.

Na Podkarpaciu znajduje się wiele drewnianych domów na sprzedaż. Niektóre z nich to nieruchomości, do których możemy wejść i od razu zamieszkać. Ich cena jest adekwatnie wysoka. Są też domy do remontu, dużo tańsze. Zobaczcie drewniane domy na sprzedaż w naszym regionie! Oferty pochodzą z serwisu ogłoszeniowego otodom.pl.

Znamy listy kandydatów na radnych miejskich w Przemyślu sześciu komitetów wyborczych, które zapowiedziały również wystawienie kandydatów na prezydenta. Jest sporo niespodzianek, ale też dużo nowych nazwisk.