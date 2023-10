Piotr Rycerski, najmłodszy kandydat PiS na Podkarpaciu: chcę by mieszkańcy regionu mieli przekonanie, że żyją w dobrej części Polski

Piotr Rycerski: Młodzi posłowie są bardzo potrzebni w Sejmie. Potrzebna jest nowa energia, chęć do pracy, zaangażowanie, ale też świeże spojrzenie na scenę polityczną, na to, jak powinna wyglądać praca parlamentarzystów. Ja jestem najmłodszym kandydatem PiS na Podkarpaciu, ale jestem też kandydatem doświadczonym. Od ponad sześciu lat pracuję w administracji rządowej. W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zajmowałem się sprawami merytorycznymi: prawnymi, legislacyjnymi. To było stanowisko zupełnie nie związane z polityką. Potem pracowałem w MSW a od czterech lat pracuję w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie od półtora roku jestem dyrektorem gabinetu politycznego premiera Jacka Sasina. Jestem przekonany, że ta młodość, w połączeniu z doświadczeniem, sprawia, że jestem dobrze przygotowany do funkcji parlamentarzysty.

Nie, teść nigdy mnie specjalnie nie motywował ani nie namawiał. Bardzo go szanuję, z obojgiem rodziców żony mam dobrą relację, którą sobie bardzo cenię. Jednak jako kandydat chciałbym być oceniany jako Piotr Rycerski, a nie jako zięć kogokolwiek. Do polityki nie idę ze względu na rodzinę, ale dlatego, że mam coś do zaoferowania wyborcom, chcę pracować dla Polski, mam pomysły, jak to robić.

Jest Pan zameldowany w Odrzykoniu, ale na co dzień pracuje Pan w Warszawie. Co Pan może zrobić dla naszego regionu i jego mieszkańców?

Bywam tu regularnie. Moja żona, Ola, także jest przywiązana do rodzinnych stron, do Odrzykonia, Krosna. Spędzamy tu każdą wolną chwilę. Co mogę zrobić? Chciałbym przede wszystkim odbudować biznes państwowy, biznes spółek skarbu państwa. W latach 2007-2015 nasz region był wyniszczany. Nie było inwestycji, zakłady państwowe stawały na skraju upadku a potem były prywatyzowane. Przykładem są np. zakłady Gamrat w Jaśle czy Pektowin. My jako PiS ten trend odwracamy. Na przykład w Jedliczu Orlen realizuje budowę nowoczesnej linii do produkcji bioetanolu. Zależy mi też na wspieraniu samorządu w pozyskiwaniu środków rządowych. To już się dzieje. Podkarpacie przez wiele lat było zapomnianym, niedoinwestowanym regionem. Stawiałbym sobie za cel, żeby jak najwięcej strumieni finansowania rządowego, w ramach różnych programów, trafiało do naszych samorządów. Będę zabiegał o to, by zwiększać w Krośnie i okolicy liczbę miejsc pracy, przyciągać inwestycje nie tylko państwowe, ale też prywatne, bo to motywuje rozwój miasta i zatrzymuje młodych mieszkańców.