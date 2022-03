Miasto kupiło kamienicę na Starówce. Jakie ma plany? Chce wyremontować ją na mieszkania dla młodych rodzin [ZDJĘCIA]

Nieruchomość na Starówce miasto kupiło od prywatnego właściciela, do spółki z Karpacką Państwową Uczelnią. To dwie działki, na których stoją połączone ze sobą budynki. Jeden ma wejście do strony Rynku, drugi - od ul. Spółdzielczej. Kwota zakupu została wynegocjowana na 1,5 mln złotych, ale w efekcie rozliczeń między miastem a uczelnią budżet Krosna obciążyła tylko nieco ponad jedna piąta tej kwoty.

Po sfinalizowaniu transakcji miasto stało się właścicielem kamienicy z adresem Spółdzielcza 5 a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa – kamienicy z adresem Rynek 6.

Dzięki nowym właścicielom zrujnowane budynki mają powrócić do świetności. KPU i miasto są już do spółki właścicielami sąsiedniej kamienicy, przy ul. Rynek 5 (w podziemiach działa miejska placówka kultury, Piwnica PodCieniami, na parterze działał do niedawna Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej, na wyższej kondygnacji jest Studium Języków Obcych KPU.