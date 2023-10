Droga prowadząca do Iwonicza-Zdroju została oświetlona nowoczesnymi lampami [ZDJĘCIA]

Szpaler złożony ze 121 nowoczesnych latarni prowadzi od skrzyżowania DK nr 28 aż do początku uzdrowiska. Nowe energooszczędne lampy ledowe zastąpiły przestarzałe technicznie, awaryjne i kosztowne w eksploatacji latarnie sodowe.

- Różnicę w ich funkcjonowaniu naprawdę widać gołym okiem. Zaletą nowych latarni jest możliwość sterowania nimi między innymi w zakresie regulacji natężenia oświetlenia czy godzin włączania - mówi Jacek Rygiel, zastępca burmistrza Iwonicza-Zdroju.

Władze gminy spodziewają się, że dzięki inwestycji spadną rachunki za energię. Zainstalowane wcześniej lampy miały moc 250-300 W.

- Obecnie to lampy 70 watowe, z doświetlaczami chodnika - dodaje wiceburmistrz Rygel.

Dodatkowym atutem jest ich nowoczesny i estetyczny wygląd. Jednak to, co najważniejsze – jak podkreślają władze gminy – to fakt, że dzięki modernizacji oświetlenia krętej trasy prowadzącej do uzdrowiska wzrośnie bezpieczeństwo poruszających się wzdłuż ul. Długiej, zarówno mieszkańców, jak i licznie odwiedzających kurort gości.