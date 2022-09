Co zrobić, żeby w Krośnie żyło się lepiej? Magistrat zaprasza mieszkańców do dyskusji o strategii rozwoju miasta

- Strategia jest opracowywana w formule partycypacyjnej Planujemy serię spotkań m.in. z radnymi miasta, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Z kolei w otwartych warsztatach dla mieszkańców może wziąć udział każdy zainteresowany. Zapraszam studentów, młodzież, seniorów, aktywistów miejskich i każdego, kto chciałby włączyć się w prace zespołu - mówi prezydent Piotr Przytocki.

Spotkania odbędą się w sali narad Urzędu Miasta Krosna, przy ul. ks. S. Staszica 2. Poprowadzą je przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych „Delta Partner”, które jest wykonawcą opracowania. Przedstawią wyniki ankiety, w której mieszkańcy odpowiadali na pytania o to, jak widzą miasto.



Uczestnicy będą mogli podzielić się uwagami na temat tego, co jest problemem Krosna, a co jego potencjałem, który należy wykorzystać, jakie są potrzeby mieszkańców, w co warto zainwestować, żeby miasto lepiej się rozwijało. Będą też dyskutować o tym, co należy zrobić, żeby w Krośnie żyło się lepiej.



Zaplanowano dwa terminy spotkań: