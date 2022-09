Nauka przez zabawę. Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie zaprasza uczniów szkół podstawowych do Akademii Młodych

Akademia Młodych to przedsięwzięcie, która ma już wieloletnią tradycję. Do tej pory wzięło w niej udział ok. tysiąc uczniów szkół podstawowych. Została powołana po to, by dzieci i młodzież z Krosna i okolic mogły podnosić poziom wiedzy i aktywności kulturalnej, sportowej czy turystycznej.

Zajęcia prowadzone są w różnych grupach wiekowych, przez doświadczonych wykładowców uczelni i specjalistów z różnych dziedzin. Pomagają im najlepsi ze studentów. Uczniowie mogą poczuć się jak na studiach: dostaną indeksy, do których wpisywane są zaliczenia, spotkania odbywają się na terenie kampusu KPU.

To ciekawe laboratoria z różnych dziedzin nauki, warsztaty, zajęcia praktyczne. Jest uroczysta inauguracja roku, z pasowaniem małych studentów przez rektora uczelni i ślubowaniem oraz uroczyste zakończenie. Wszystko po to, by rozbudzić w uczniach naukowe zainteresowania.

Zapisy na 11 edycję Akademii Młodych potrwają do 22 września. Są prowadzone wyłącznie w internecie (elektroniczny formularz jest dostępny na stronie internetowej KPU - TUTAJ).