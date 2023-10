Budżet Obywatelski w Krośnie znów do dyspozycji mieszkańców. Można składać projekty

Konsultacje społeczne związane z Budżetem Obywatelskim w Krośnie powróciły po rocznej przerwie. W ubiegłym roku krośnianie nie mieli możliwości zgłaszania swoich propozycji co do podziału części pieniędzy z miejskiej kasy. Była to konsekwencja uchwały Rady Miasta o zawieszeniu V edycji BO, ze względu na sytuację finansową. Teraz władze miasta zachęcają zgłaszania pomysłów, których realizacja może poprawić warunki życia w dzielnicach i na osiedlach, uatrakcyjnić miasto.

Obecne konsultacje odbywają się na nieco innych zasadach niż te z czterech poprzednich edycji. Zmiany do uchwały regulującej zasady ich organizacji wprowadzili radni na wniosek prezydenta Piotra Przytockiego, podczas sierpniowej sesji.

Najważniejsza z nich to przeprowadzanie konsultacji w trzech kategoriach zadań (do tej pory były dwie).

Kategoria pierwsza dotyczy budowy i modernizacji infrastruktury miejskiej oraz zakupów inwestycyjnych, na którą w bieżącej edycji BO przeznacza się 500 tys. zł.