Centrum Aktywności Młodzieży w Krośnie już działa. Piwnice kamienicy na rynku przeszły metamorfozę [ZDJĘCIA]

Jak będzie otwarte CAM?

Centrum Aktywności Młodzieży będzie czynne do poniedziałku do piątku od godz. do 20 oraz w soboty od godz. 12 do 18. Jest dedykowane przede wszystkim osobom w wieku 13 - 25 lat, które chcą spędzać czas w twórczej atmosferze, mają pomysły na działania artystyczne lub społeczne, szukają wsparcia w samorozwoju lub rozwoju zainteresowań i pasji.