Ławka Kopernikańska i fresk na ścianie szkoły. W Krośnie uczczono 550-lecie urodzin wielkiego astronoma i patrona I LO [ZDJĘCIA]

Okrągła ława i kula z granitu, na której znalazł się cytat z dzieła „O obrotach sfer niebieskich” stanowią otoczenie pomnika patrona szkoły, u zbiegu ul. Staszica i Piotra Skargi. Teraz to miejsce sprzyja odpoczynkowi i spotkaniom. Nie tylko uczniów, ale wszystkich krośnian i odwiedzających miasto.

Takie zagospodarowanie terenu przy pomniku Mikołaja Kopernika wpisuje się też w planowaną rewitalizację ul. Staszica i pobliskiego placu Monte Cassino.

Pomysł kiełkował w szkole już od pewnego czasu. W formie projektu do Budżetu Obywatelskiego zgłosiła go Hanna Lazarowicz, przewodnicząca rady dzielnicy Śródmieście a zarazem nauczycielka I LO. Spodobał się mieszkańcom i zyskał wystarczającą liczbę głosów do jego realizacji. Kosztowała 135 tysięcy złotych.