Absolutorium dla prezydenta Krosna Piotra Przytockiego udzielone bez głosów sprzeciwu

Taki samym wynikiem rada miasta przyjęła sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Wcześniej zostało ono jednogłośnie pozytywnie zaopiniowane przez komisję rewizyjną rady miasta. Komisja stwierdziła, że prezydent realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Przed głosowaniem absolutorium głos zabrali szefowie dwóch klubów w radzie miasta: Samorządnego Krosna i Prawa i Sprawiedliwości.

Radny Marcin Niepokój z SK w samym superlatywach ocenił gospodarowanie finansami przez władze miasta.

- Dobre wykonanie budżetu za 2021 rok, w czasie trwającej pandemii i wzrostu cen, to zasługa wielu osób na czele z panem prezydentem i jego zastępcami. Poradziły sobie bardzo dobrze, a mogło być różnie, co niestety widać w innych polskich samorządach. Działania we wszystkich obszarach oceniam pozytywnie a w szczególności te, które zmierzają do rozwoju miasta. Podjęto wiele inicjatyw, które odmieniły nasze miasto - powiedział Marcin Niepokój.