Złote Gody, jakich jeszcze nie było! Ponad sto par świętowało w Krośnie 50. rocznicę ślubu [ZDJĘCIA]

By pomieścić i uhonorować wszystkich szacownych jubilatów, magistrat zorganizował aż cztery spotkania (dwa w środę, 25 października i dwa w czwartek, 26 października).

Najważniejszym punktem programu było wręczenie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Przyznaje je parom z 50-letnim stażem prezydent RP. Małżonkowie z Krosna, którzy na ślubnym kobiercu stanęli w 1972 roku, odbierali odznaczenia z rąk prezydenta Krosna Piotra Przytockiego, wraz z symboliczną czerwoną różą.

- Czym byłoby Krosno gdyby nie państwa praca i zaangażowanie? Pragnę serdecznie państwu podziękować, za to że przez wiele lat budowaliście Krosno i pracowaliście na to, jak teraz wygląda nasze miasto i z jakiem potencjałem się rozwija - mówił do jubilatów Piotr Przytocki.