Złote Gody w Krośnie. Te pary na ślubnym kobiercu stanęły ponad 50 lat temu i wciąż są razem [ZDJĘCIA]

Złote Gody obchodziło aż 86 par z Krosna.

- Czym było by Krosno gdyby nie Państwa praca i zaangażowanie? Pragnę serdecznie Państwu podziękować, za to że przez wiele lat budowaliście Krosno i pracowaliście na jego rzecz. Życzę przede wszystkim dobrego zdrowia - mówił do jubilatów Piotr Przytocki, prezydent miasta.

Prezydent miasta wręczył zaproszonym na uroczystość parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP. W tym roku, ze względu na liczbę par, uroczystość odbywała się w krośnieńskim USC aż w trzech turach (19-20 października). Medale odbierali małżonkowie, którzy na ślubnym kobiercu stanęli w 1971 roku.

- Miłość to jedyna rzecz, która się mnoży, kiedy się ją dzieli. Ten aforyzm oddaje to, że choć ta droga często nie jest łatwa, wymaga wybaczania to kiedy potrzeba, ręka wyciągana do męża czy żony jest stale silna i daje oparcie - powiedziała Ewa Rajs, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.