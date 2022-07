Ruszają ważne inwestycje w gminie Korczyna. Modernizacja ujęć wody i przebudowa dróg

Największe przedsięwzięcie to przebudowa i rozbudowa ujęć oraz stacji uzdatniania wody dla wodociągu w Korczynie. Realizacja inwestycji możliwa będzie dzięki pozyskaniu dotacji z programu Polski Ład. Zbudowane zostaną dwie nowe komory ujęcia wody powierzchniowej, komora pomiarowa i rurociąg do poboru wody. Powstanie także budynek stacji uzdatniania wody a cały teren zostanie oświetlony. Koszt inwestycji to prawie 5 mln zł. Prace są zaplanowane zostały ten i przyszły rok.

Ruszają także remonty kilku odcinków dróg. W Korczynie zmodernizowana zostanie ul. Dolińska, na której (dwa odcinki, łącznie 665 metrów) zostanie położona nowa nawierzchnia. Efekt ma być widoczny za dwa miesiące. Koszt prac to 347 tys. zł.

W ciągu trzech miesięcy ma być przebudowany około pół kilometrowy fragment ul. Pod Skarpą (Korczyna-Mroczki). Ten sam wykonawca będzie prowadził także prace na drogach gminnych w trzech miejscowościach: