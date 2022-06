Czy mieszkańca gminy Wojaszówka zaatakowały wilki? Wójt ostrzega przed drapieżnikami

Jak informuje wójt Sławomir Stefański – ze strony drapieżników mają miejsce ataki na zwierzęta domowe. Miało też dojść do ataku na jednego z mieszkańców.

- Dlatego zwracam się o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wycieczek wśród pól, po naszych lasach, po terenach zadrzewionych, na grzybobraniu - napisał wójt w apelu do mieszkańców.

Do ataku drapieżników na jednego z mieszkańców miało dojść w nocy z soboty na niedzielę (25 na 26 czerwca) w Wojaszówce. Z relacji mężczyzny wynika, że dwa wilki zaatakowały go, gdy wysiadł z samochodu i szedł do oddalonego ok. 100 metrów domu. Odpędził je, ale zdążyły go pokąsać po nogach.

Rany były na tyle poważne, że mężczyzna udał się do szpitala, gdzie je zaopatrzono.

Wójt po otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu wystąpił do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o zgodę na odstrzał wilków. - Nie chcę żeby mieszkańcy czuli się zagrożeni - mówi Sławomir Stefański.