Jest nowy wiceprezydent Krosna. Grzegorz Rachwał rozpoczął urzędowanie. Na stanowisku drugiego wiceprezydenta wciąż wakat

Grzegorz Rachwał zawodowo był związany z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie (doszedł tam do stanowiska dyrektora ds. realizacji inwestycji). Przez dwie ostatnie kadencje (2014-2024) zasiadał w radzie miasta, był przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Ubiegał się też o mandat na obecną kadencję (z listy Samorządnego Krosna Piotra Przytockiego), ale go nie uzyskał.

Dodaje, że ważna dla niego jest także polityka prorodzinna i wspieranie rodzin wielodzietnych.

Prezydent powierzył swojemu nowemu zastępcy nadzór nad czterema z piętnastu funkcjonujących w magistracie wydziałów:

Drogownictwa,

Inwestycji,

Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Komunalnym, Ochrony Środowiska i Gospodarki Lokalami.

To część „działki” którą do tej pory zajmował się wiceprezydent Tomasz Soliński, który po 12 latach zdecydował, że odchodzi ze stanowiska. „Wartości i zasady są dla mnie życiowym drogowskazem” – tymi m.in. słowami pożegnał się cztery dni temu na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zapowiedział, że jego zaangażowanie na rzecz rozwoju Krosna się nie kończy, będzie działał w radzie miasta. Zdobył mandat w wyborach, ale jeszcze go nie objął, teraz, gdy nie jest już zatrudniony w urzędzie, może to zrobić.