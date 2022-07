Przetarg na urządzenie Parku Sensorycznego w Krośnie unieważniony. Będzie kolejny

Inwestycja to część projektu „Kreujemy+Rozwijamy+Ożywiamy+Stymulujemy+Nakreślamy+Odmieniamy = Krosno”, realizowanego z Funduszy Norweskich. Na wykonanie prac miasto już dwukrotnie ogłaszało przetargi. Do pierwszego zgłosiła się tylko jedna firma. Jednak koszt zadania wyceniła na ponad 2 mln zł, grubo powyżej kosztorysu miasta, które na to zadanie chciało wydać nieco ponad milion złotych.

Pierwszy przetarg został unieważniony z powodów ekonomicznych. Na drugi zgłosiły się dwie firmy. Tańsza oferta opiewała na niespełna 1,4 mln zł. Miasto było skłonne zwiększyć do tej kwoty budżet na inwestycję, ale i ten przetarg nie zakończył się pozytywnym rozstrzygnięciem.

- Na przeszkodzie stanęły względy formalne. Jednak jeszcze w tym tygodniu planujemy ogłoszenie trzeciego przetargu i mamy nadzieję, że w trzecim podejściu uda się wyłonić wykonawcę - mówi Tomasz Soliński, wiceprezydent Krosna.

Miasto planuje, że prace potrwają około siedmiu miesięcy i na wiosnę przyszłego roku mieszkańcy będą mogli już korzystać z nowego miejsca rekreacji. Na obszarze 0,7 ha będzie sporo zieleni i kwiatów, zbudowane zostaną ścieżki spacerowe i pomosty, staną altana, ławki i siedziska, będzie też miejsce do grillowania. Do zagospodarowania terenu wykorzystane zostaną różne materiały: kamienie, granit, żwir, kora, szyszki, drewniane bale i glina.