Prasówka tygodniowa z 5.11.2023 w Krośnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Krosno, 5.11.2023. 29.10 - 4.11.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

To chyba jeden z ostatnich w tym roku weekendów z piękną pogodą. Warto się wybrać na wycieczkę do lasu. Na obfite zbiory grzybów raczej się nie nastawiamy, choć zdarzają się borowiki, podgrzybki, rydze, kanie, opieńki. Jednak i tak zyskamy, bo taki kilkugodzinny spacer po lesie to samo zdrowie.

Kierowcy będą musieli na nowo nauczyć się jazdy po rondzie Solidarności, które zmieni się w rondo półturbinowe. Nowe rozwiązania mają poprawić bezpieczeństwo. Powstaną dodatkowe przejścia dla pieszych, zainstalowane zostaną separatory ruchu.