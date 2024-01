Prasówka 28.01.2024 z całego tygodnia w Krośnie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Szczegóły w naszej galerii.

Mieszkanka pow. jasielskiego odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, spowodowanie kolizji oraz liczne wykroczenia, których dopuściła się podczas ucieczki. 35-latka podejrzewana jest o prowadzenia pojazdu będąc pod wpływem środków odurzających.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie ma nowoczesny tomograf komputerowy. Zakup sprzętu i urządzenie nowej pracowni było możliwe dzięki dofinansowaniu z urzędu marszałkowskiego. Szpital dostał na ten cel ponad 4,5 mln złotych, koszt całości przedsięwzięcia to ponad 4,6 mln zł.

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło we wtorek, 23 stycznia w Zręcinie (pow. krośnieński). Kierująca audi straciła panowanie nad samochodem, w wyniku czego pojazd zjechał z drogi i dachował. Do szpitala zostały przetransportowane dwie osoby.

Obiecane przez nowy rząd podwyżki co najmniej 1500 zł brutto dla nauczycieli będą niższe od zapowiadanych. Nauczyciele poczuli się oszukani. Wiceprezes ZNP Urszula Woźniak twierdzi, że zarówno ona, jak i nauczyciele są po prostu wściekli.

Prawo jazdy to ważny krok w życiu każdej osoby pragnącej uzyskać pełną niezależność w przemieszczaniu się. Dla wielu mieszkańców Podkarpacia pytanie o koszty kursu na prawo jazdy jest równie istotne, co wybór szkoły nauki jazdy. Niestety, ze względu na duże koszty uzyskania dokumentu z roku na rok zmniejsza się ilość kursantów. Ile w tym roku zapłacimy za kurs?