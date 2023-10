Krośnieński Holding Komunalny zainwestował ponad 1,2 mln złotych w rozbudowę sieci ciepłowniczej w mieście

Ciepło z sieci płynie do coraz większej liczby budynków w Krośnie. Dzięki temu ma szanse zmniejszyć się poziom zanieczyszczenia powietrza, spowodowany tzw. niską emisją.

O blisko kilometr wydłużyła się sieć ciepłownicza w mieście, za sprawą inwestycji zrealizowanych przez Krośnieński Holding Komunalny. Do sieci włączone zostały budynki wielorodzinne oraz instytucje i placówki oświatowe. Miejska spółka zakończyła budowę trzech kolejnych przyłączy, w ramach których ciepło systemowe, produkowane w Elektrociepłowni Krosno, dostarczane będzie do dwóch nowo budowanych bloków przy ul. Hallera, do budynków biurowych i przemysłowych przy ul. Naftowej, a także do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 przy ul. Podkarpackiej. W sumie – ciepło systemowe trafi do kilkuset nowych odbiorców. Nowe przyłącza budowane są z rur preizolowanych, których główną zaletą jest zmniejszenie strat ciepła podczas przesyłu. - Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego, bazującego w około 90 procentach na „zielonej energii”, jest działaniem ekologicznym, ukierunkowanym na dbałość o środowisko oraz na zapewnienie mieszkańcom oraz przedsiębiorcom bezpieczeństwa i ciągłości dostaw ciepła - mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

W ramach inwestycji ciepłowniczych Krośnieński Holding Komunalny zrealizował trzy projekty. Uzyskały one dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o łącznej wartości ok. 972,5 tys. zł.

- Ciepłownictwo systemowe to bardzo ważne narzędzie do poprawy jakości powietrza w miastach, to skuteczny sposób likwidacji tzw. niskiej emisji. Dlatego jednym z kierunków działalności WFOŚiGW w Rzeszowie jest wspieranie zadań mających na celu systematyczne zwiększanie ciepła sieciowego w sektorze mieszkaniowym, a także wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii - wyjaśnia Adam Skiba, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Pierwszy z projektów był realizowany na nowym osiedlu w rejonie ulicy Hallera. Położono 230 metrów rur i przyłączono do miejskiej sieci bloki, budowane przez TBS. Koszt inwestycji wyniósł ok. 245 tys. złotych, w tym wartość dofinansowania z WFOŚiGW to blisko 196,5 tys. zł.

Drugi projekt obejmował budowę blisko 300 metrów sieci, dzięki czemu z ciepło z elektrociepłowni miejskiej popłynie m.in. do biurowca PGNiG Technologie przy ul. Naftowej. Wartość tej inwestycji to 378 tys. zł, a wartość pozyskanej pożyczki z WFOŚiGW to ponad 302 tys. zł.

Trzecia inwestycja ciepłownicza Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego obejmowała budowę ponad 409 metrów przyłącza i włączenie do miejskiej sieci kolejnej krośnieńskiej szkoły, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1. Na inwestycję, która pochłonęła 588 tys. zł, Krośnieński Holding Komunalny pozyskał ponad 474 tys. zł dofinansowania. Po zrealizowaniu tych przedsięwzięć długość sieci ciepłowniczej wzrosła z 35,92 km do 36,8 km. W tym 30 km to nowoczesna sieć preizolowana. - Nasze inwestycje w zakresie rozbudowy sieci ciepłowniczej pozwalają nam dostarczać ciepło systemowe do coraz większego grona mieszkańców Krosna, a także odbiorców instytucjonalnych. Elektrociepłownia Krosno posiada status efektywnego systemu ciepłowniczego, produkujemy ciepło z ekologicznego paliwa jakim jest biomasa, a w niedalekiej przyszłości będziemy pozyskiwać ciepło z termicznego przetwarzania odpadów komunalnych - podkreśla prezes Janusz Fic.

Rozbudowa sieci ciepłowniczej jest elementem wieloletniego programu inwestycyjnego Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Władze spółki zapowiadają realizację kolejnych projektów w tym zakresie

