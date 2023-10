Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Uczelnia rozpoczęła 25 rok działalności [ZDJĘCIA]

Uczelnia prowadzi już 19 kierunków studiów I stopnia (licencjackich i inżynierskich) oraz 3 kierunki magisterskie.

- W tym roku mamy dwa nowe kierunki, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz ratownictwo medyczne. Zgodę MEiN otrzymaliśmy w połowie września, mimo to oba te kierunki udało nam się uruchomić, to oznacza, że była to dobra oferta, odpowiadająca na potrzeby młodych ludzi - mówi rektor.