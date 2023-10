Wojskowe Dni Otwarte w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie. Wydarzenie odbyło się w ramach Akademii Cyber.Mil [ZDJĘCIA]

Akademia CYBER.MIL to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej, obejmujący wsparcie cywilnych uczelni publicznych w realizacji programów kształcenia na kierunkach technicznych, związanych z obronnością państwa, przygotowaniem profesjonalnych kadr na potrzeby instytucji administracji państwowej oraz wojskowej, w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Adresowane jest szczególnie do uczelni zawodowych, działających w niewielkich miastach. Dzięki programowi najlepsi studenci będą mogli odbyć praktyki w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej i podległych ministerstwu instytucjach, które zajmują się problematyką związaną z IT.

- Dzisiejszy świat, także ten bliski nam, za naszą wschodnią granicą, objęty jest wojną. Ta wojna pokazuje znaczenie sojuszy wojskowych oraz przygotowania własnej armii, a poprzez przekazy medialne dotyczy nas codziennie, wpływa nie tylko na nasze emocje ale także postawy. To na podstawie skonfigurowanego przekazu będziemy akceptować ludzi, wspierać ich lub nienawidzić. Będziemy się bać lub ten strach ignorować. Fala manipulacji przetacza się przez nasze codzienne życie. Włamania do systemów zarządzania mogą unicestwić funkcjonowanie organizacji, firm i miast. Musimy się na to przygotować - mówił prof. Zbigniew Barabasz, rektor PANS, podczas oficjalnego rozpoczęcia wydarzenia.