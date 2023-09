Zmiany w parkowaniu w Krośnie. Wchodzą nowe opłaty. Trzy duże parkingi nie będą już darmowe

Miesiąc temu radni wprowadzili kilka zmian w uchwale, regulującej zasady parkowania w mieście. Zdecydowali o powiększeniu strefy płatnego parkowania i podniesieniu opłat.

Do I i II strefy dołączyła trzecia. Na włączonych do niej parkingach postój nie będzie już bezpłatny, choć tańszy niż w I i II strefie. Dodatkowo na dwóch parkingach w II strefie, dotąd bezpłatnych, będzie obowiązywać opłata, a pierwsza godzina parkowania w I strefie będzie kosztować 4 zł, o 10 groszy więcej niż do tej pory.

Nowa uchwała już się uprawomocniła i teraz wchodzi w życie. Zacznie obowiązywać od czwartku (28 września).