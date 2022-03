Zmarł Bronisław Bartnicki, skrzypek, nauczyciel muzyki. Jego uczniem był Piotr Przytocki, prezydent Krosna

O śmierci Bronisława Bartnickiego poinformował Zespól Szkół Muzycznych na na swojej stronie internetowej i profilu FB, składając kondolencje najbliższym zmarłego.

- Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Bronisława Bartnickiego, nauczyciela, który naszej szkole oddał wiele lat ofiarnej pracy. Zapamiętamy Go jako człowieka skromnego i wrażliwego, oddanego dzieciom i młodzieży nauczyciela, muzyka i propagatora kultury muzycznej w Krośnie i okolicach - napisał Daniel Eibin, dyrektor ZSM.

Szkoła przypomniała życiorys Bronisława Bartnickiego.

Urodził się w Wicyniu (dzisiejsza Ukraina, okolice Tarnopola) w roku 1928, gdzie żył do końca wojny. W 1945 roku przeniósł się wraz z rodziną do Bielska-Białej i tam zaczęła się jego przygoda z muzyką. Uczęszczał do tamtejszej szkoły muzycznej, a następnie pobierał prywatne lekcje skrzypiec oraz pracował jako instruktor w bielskim Państwowym Domu Kultury, grając równocześnie w orkiestrze symfonicznej. W 1957 roku opuścił Bielsko i rozpoczął pracę w Państwowej Szkole Muzycznej w Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie uczył gry na skrzypcach.