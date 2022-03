Zamknięty przez pół roku będzie odcinek drogi powiatowej Iwla - Huta Polańska. Trwa jej przebudowa

Z trasy nr 1911R korzystają turyści, odwiedzający Beskid Niski. Prowadzi ona także do ośrodka narciarskiego w Chyrowej. Właśnie z uwagi na to, by nie utrudniać narciarzom dojazdu do wyciągu, wykonawca (Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie) zaczął od mniej uciążliwych prac. Teraz, po zakończeniu sezonu, drogowcy przystępują do głównych robót budowlanych.

Od 4 kwietnia do 28 października planowane jest zamknięcie odcinka od skrzyżowania drogi 1911R z drogą wojewódzką nr 993 w Iwli do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1996R w Chyrowej.

Roboty rozpoczną się od przebudowy przepustów pod drogą, w czterech miejscach, m.in. w okolicy wyciągu. Drogowcy będą pracować między godz. 8 a 18 i w tym czasie będą wyłączać drogę z ruchu.

Natomiast po Świętach Wielkanocnych, od 19 kwietnia, droga będzie całkowicie nieprzejezdna tam, gdzie prowadzone będą roboty przy wymianie konstrukcji drogi. Zamknięte odcinki nie będą jednak dłuższe niż jeden kilometr.