Szokujące odkrycie w Jedliczu: Ciało mężczyzny odnalezione w rzece Jasiołka

Makabryczne znalezisko w rzece Jasiołka

Wtorek, 9 kwietnia, około godziny 15:30, przy ulicy Trzecieskiego w Jedliczu doszło do makabrycznego odkrycia. Lokalni strażacy wyłowili z wód rzeki Jasiołka ciało mężczyzny. Sytuacja ta wywołała duże poruszenie wśród mieszkańców niewielkiej miejscowości.

Ciało mężczyzny wyciągnęli z rzeki krośnieńscy strażacy. Wstępnie wykluczono, by do zgonu 64-latka z Jedlicza przyczyniły się osoby trzecie. Najprawdopodobniej przyczyną zgonu było utonięcie. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.