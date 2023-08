Sierpień 2023 w Krośnie: Przegląd najważniejszych wydarzeń lipca 2023

Za nami uroczyste otwarcie mostu na rzece Wisłok w Łączkach Jagiellońskich, miejscowości w gminie Wojaszówka w powiecie krośnieńskim. Całkowity koszt inwestycji to 6 mln zł, w tym 5 mln zł to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Krośnieńscy policjanci obchodzili swoje święto. Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe otrzymało 55 funkcjonariuszy. W uroczystościach uczestniczył komendant wojewódzki policji w Rzeszowie, kierownictwo krośnieńskiej jednostki oraz zaproszeni goście.

30 ochotników złożyło przysięgę w Rynku w Dubiecku do 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. dyw. Stefana Roweckiego ps. Grot.

Polskie góry od zawsze były pełne piękna i tajemnic - to niezwykłe połączenie przyciąga na krajowe szlaki miliony turystów, którzy chcą poznać najpiękniejsze zakamarki naszego kraju. Trudno im się dziwić - praktycznie z każdego miejsca na południu Polski można podziwiać zapierające dech w piersiach scenerie. Przygotowaliśmy dla was listę 11 miejsc w górach z niesamowitymi widokami. Gdzie się wybrać, by zobaczyć najpiękniejsze krajobrazy Polski? Niektóre z nich mogą zaskakiwać.