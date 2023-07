Prasówka tygodniowa z 30.07.2023 w Krośnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Gminy Jawornik Polski, VIII Festiwal Miodu i Kultury Ludowej, Wieczór z Disco Polo, Święto Gminy Krasiczyn czy Święto Pieroga. Szczegóły w naszej galerii.

Do groźnego wypadku doszło w miejscowości Równe w pow. krosnieńskim. Kierująca oplem straciła panowanie nad pojazdem, w wyniku czego samochód wjechał do rowu i uderzył w drzewo. W zdarzeniu ucierpiała 19-letnia pasażerka, która z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala.