Odbył się 8. obóz ADAMED SmartUP, w którym wziął udział Oliwier Strzępek z "Kopernika" OPRAC.: Marcin Żminkowski

Już po raz ósmy młodzi entuzjaści nauk ścisłych i przyrodniczych wykorzystali wakacje, by rozwijać swoje pasje. W połowie lipca 50 uczestników tegorocznej edycji programu stypendialnego ADAMED SmartUP zjechało z całej Polski do Warszawy na dwutygodniowy obóz naukowy. Wśród nich znalazło się 2 uczniów z województwa podkarpackiego. Wśród nich Oliwier Strzępek uczeń I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Pod okiem naukowców poszerzyli swoją wiedzę, opanowali nowe umiejętności, a przy tym świetnie się bawili. Po raz pierwszy do polskich uczniów dołączyło troje laureatów wietnamskiej edycji programu.