Nie będzie Górskich Zawodów Balonowych w Krośnie w majowy weekend. Powodem wojna na Ukrainie. Organizatorzy podali nowy termin

- Uznaliśmy że w czasie gdy za naszą granicą ludzie w niebo spoglądają z trwogą, to nie jest czas, by cieszyć się lataniem i widokiem balonów - tłumaczy Zygmunt Jerzyk, prezes Fundacji Otwartych Serc, która jest głównym organizatorem zawodów.

Choć barwne aerostaty na niebie mieszkańcy Krosna i okolic mogą podziwiać od ponad 20 lat, to ten widok nadal im się nie znudził. Nie inaczej było w weekend 3-5 września, kiedy to po raz kolejny mieli…

W tym roku organizatorzy liczyli na to, że uda się powrót do formuły wielkiego święta miłośników baloniarstwa. Do Krosna na kilka dni zjeżdżała nie tylko czołówka polskich baloniarzy. W podniebnej rywalizacji uczestniczyły załogi z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Czech, Węgier i Rosji. Zawodom towarzyszyły plenerowe atrakcje na lotnisku i Starówce, koncerty, pokazy. Wszystko to sprawiało, że wydarzenie miało charakter radosnej fiesty.