MKS wprowadza wakacyjne weekendowe kursy autobusów z Krosna do Iwonicza-Zdroju i Rymanowa-Zdroju

Autobusy krośnieńskiej MKS będą jeździć na trasie Krosno – Iwonicz-Zdrój – Rymanów-Zdrój przez cały lipiec i sierpień, w soboty, niedzielę i dni świąteczne.

- To bardzo dobre rozwiązanie. W weekendy inni przewoźnicy mają mniej kursów - mówi Wojciech Farbaniec, burmistrz Rymanowa.

Pomysł nie jest całkiem nowy. Dwa lata temu na mocy porozumienia między samorządami krośnieński MKS uruchomił w wakacyjne weekendy pilotażowe linie do obu uzdrowisk. "24" obsługiwała trasę do Rymanowa-Zdroju, autobus nr 25 kursował między Krosnem a Iwoniczem-Zdrojem.

- Teraz będziemy testować nieco odmienne rozwiązanie. Będzie to jedna trasa i jedna linia - zapowiada Roman Gierlach, prezes spółki MKS.

Autobus pojedzie z Krosna przez Miejsce Piastowe, Iwonicz do centrum Iwonicza-Zdroju, wróci ponownie na DK 28 i pojedzie przez Rymanów do Rymanowa-Zdroju, aż do placu przy amfiteatrze nad Czarnym Potokiem. Powrotne kursy będą tą samą trasą.