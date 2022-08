Seniorzy z Krosna mogą skorzystać z darmowych zabiegów rehabilitacyjnych. Miasto funduje bony dla mieszkańców

„Bon Zdrowotny dla Seniora” to miejski program. Został wprowadzony w ub. roku. Teraz miasto powtarza akcję. W jej ramach starsi mieszkańcy będą mogli skorzystać z serii kilkudziesięciu darmowych zabiegów rehabilitacyjnych, bez konieczności oczekiwania w wielotygodniowych kolejkach. W tym roku obniżono o pięć lat kryterium wieku, uprawniającego do otrzymania bonu. Dolna granica to obecnie 65 lat.

To wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom seniorów, z których wielu ze względu na stan zdrowia potrzebuje fachowej pomocy fizjoterapeuty. Zabiegi takie refundowane są wprawdzie przez NFZ, ale realizacja wystawionego przez lekarza skierowania a podstawie skierowania od lekarza, wiąże się z dłuższym oczekiwaniem. A korzystanie z prywatnej rehabilitacji jest kosztowne i nie każdy emeryt może sobie na to pozwolić.

Stąd inicjatywa miasta, które postanowiło przygotować specjalny program z myślą o poprawieniu jakości życia krośnieńskich seniorów, poprzez ułatwienie im dostępu do świadczeń rehabilitacji leczniczej. Radni Krosna podjęli uchwałę o przekazaniu na ten cel pieniędzy z miejskiego budżetu.