Rozpoczęły się zapisy do miejskich żłobków w Krośnie. Są 244 miejsca

Rodzice, którzy starają się o przyjęcie dziecka do żłobka, powinni wypełnić kartę zgłoszenia i złożyć ją osobiście w sekretariacie siedziby Żłobka Miejskiego „Kolorowe Nutki” w Krośnie (ul. Mirandoli Pika 3). Dokumenty są przyjmowane w godz. od 8 do 16.

Do żłobka mogą uczęszczać dzieci w przedziale wiekowym od ukończenia 20 tygodnia życia do trzech lat, a w wyjątkowych sytuacjach do czterech lat. W Krośnie jest pięć różnych lokalizacji, gdzie opiekę znajdują maluchy, w tym trzy w budynkach przedszkoli. Jednak najmłodsze dzieci (takie, które nie skończyły jeszcze roku) są przyjmowane jedynie do żłobka przy ul. Mirandoli Pika.

Dwa żłobki są na os. Traugutta: do jednego z nich są przyjmowane dzieci od pierwszego roku życia. Do żłobka miejskiego na Zawodziu (budynek przedszkola nr 8) można zapisać dzieci, które mają co najmniej 1,5 roku. W oddziałach żłobkowych w budynkach przedszkoli nr 8 i nr 5 są miejsca dla dzieci od 2 lat do 3 lat.