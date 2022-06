Organizatorzy Festiwalu Nocne Teatralia Strachy w Krośnie szukają wolonatruszy

Festiwal, organizowany przez Stowarzyszenie Teatr s.tr.a.c.h. we współpracy z Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie to jedno z barwniejszych wydarzeń na kulturalnej mapie Polski, prezentujące sztukę alternatywną – nie tylko teatr, ale też inne jej dziedziny: muzykę, fotografię, film. Co roku na zaproszenie odpowiadają twórcy i widzowie z całej Polski, a nawet i zagraniczni goście.

- Sukces kolejnych, corocznych edycji zależy jednak nie tylko od organizatorów i artystów, ale również prężnie działającego Strachowego Wolontariatu - podkreśla Dorota Węgrzyniak, koordynatorka wolontariatu imprezy.

Nabór, który wyłoni wolontariuszy, właśnie ruszył. To oferta dla tych, którzy chcą rozwijać swoje pasje, zdobywać wiedzę i umiejętności, doświadczenia przydatne w późniejszym życiu zawodowym (nie tylko w sferze kultury), poznawać ciekawych ludzi o podobnych zainteresowaniach.

Zadaniem wolontariuszy będzie m.in. pomoc w organizacji i promocji wydarzeń festiwalu. W trakcie będą zaś mogli uczestniczyć w występach i warsztatach.