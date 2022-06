Jak spędzić wolny czas w Iwoniczu-Zdroju? Oto imprezy i wydarzenia, na które można się wybrać w czerwcu, lipcu i sierpniu [LISTA] Ewa Gorczyca

Organizatorzy imprez w uzdrowisku dbają o to, by kuracjusze, mieszkańcy i odwiedzający Iwonicz turyści się nie nudzili. Zobaczcie ofertę przygotowaną na pierwszą połowę czerwca i wakacje. Wybierzcie wydarzenie, które Was zainteresuje. Koncert, spacer po leśnych ścieżkach, piknik, festiwal kulinarny, a może spektakl teatralny? To tylko niektóre propozycje. Szczegóły sprawdzicie w galerii.