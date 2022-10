Kursantka nagle ruszyła na wstecznym. Ranny instruktor nauki jazdy, dwa uszkodzone samochody na parkingu WORD w Krośnie

Sytuacja miała miejsce na terenie WORD w Krośnie, we wtorek, 11 września ok. godz. 10.

57-letnia mieszkanka powiatu rzeszowskiego miała w tym dniu zdawać egzamin praktyczny na prawo jazdy. Przyjechała na miejsce razem ze swoim instruktorem. Ponieważ do egzaminu pozostało jeszcze trochę czasu, instruktor zaproponował, by w ramach przypomnienia tego, co będzie potrzebne na egzaminie, sprawdziła funkcjonowanie świateł w samochodzie, którym przyjechali.

- Kursantka siedziała za kierownicą samochodu. Instruktor znajdował się na zewnątrz. Silnik samochody był wyłączony - relacjonuje nadkom. Krzysztof Belczyk, naczelnik wydziału ruchu drogowego KMP w Krośnie.

W trakcie tych czynności kobieta, prawdopodobnie chcąc włączyć sam zapłon, uruchomiła silnik. Samochód, który był na biegu wstecznym, z pełnym impetem ruszył do tyłu. Otwarte od strony kierowcy drzwi, uderzyły w stojącego z boku auta, po lewej stronie, instruktora.