Kompleks Basenów Bursaki w Krośnie wzbogaci się o nową atrakcję

Magistrat ogłosił przetarg na wykonanie zjeżdżalni typu turbo. 600 tysięcy złotych – to kwota, którą miasto chce wydać na nowy ślizg przy basenie. Ma mieć prawie 44 prawie metry długości i spadek ok. 19 procent . Turbozjeżdżalnia zostanie zainstalowana przy istniejącej „Anakondzie” (wejście będzie z jednego, przebudowanego podestu, a zjazd do nowej hamowni).

Kiedy otwarcie basenu?

Do otwarcia tegorocznego sezonu Kompleks Basenów Bursaki jest już praktycznie gotowy . Niecki są już wypełnione wodą, próbki wysłane do badań, ich wyniki będą znane w przyszłym tygodniu.

Do połowy czerwca basen byłby czynny tylko w weekendy, w godz. od 10 do 18. Zachętą mają być ceny biletów utrzymane na takim poziomie, jak w ubiegłym roku .

- Chcemy by basen był czynny już od 30 maja. Zobaczymy, czy pozwoli na to pogoda, obserwujemy prognozy - mówi Antoni Dębiec, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie.

Kompleks Basenów Bursaki służy nie tylko pływakom, którzy do dyspozycji mają część z torami pływackimi. To miejsce do wypoczynku i kąpieli słonecznych, z wyjątkowo dużą strefą rodzinną – dwoma brodzikami, dwoma placami zabaw (w tym jednym wodnym) oraz dwoma basenami z licznymi atrakcjami (huśtawką wodną, ławeczkami i leżankami z hydromasażem, oraz biczami wodnymi, dziką rzeką i gejzerami oraz miejscem do gry w piłkę) i sporym zielonym terenem do plażowania.