Basen w Rymanowie-Zdroju rozpoczyna sezon. Od 16 czerwca będzie można korzystać z wodnych atrakcji w uzdrowisku [CENY, GODZINY OTWARCIA]

Basen w Rymanowie-Zdroju to stosunkowo nowy obiekt. Został oddany do użytku w 2020 roku: zbudowano go w miejscu starego basenu, który przez kilka lat był wyłączony z użytku.

Wypoczywający mają do dyspozycji trzy niecki: brodzik, basen rekreacyjny i basen pływacki. Jest duża zjeżdżalnia wodna, huśtawka wodna, siedziska z hydromasażem, "pajęcza sieć". Jest także sporo miejsca do plażowania, ławki, boisko do siatkówki. Przede wszystkim jednak tym, co przyciąga korzystających z tego kąpieliska jest jego urokliwe położenie, w sąsiedztwie Taboru, w otoczeniu zielonych wzgórz, i obszerny teren (ponad dwa hektary).

Tegoroczny sezon na kąpielisku przy ul. Zdrojowej rozpocznie się w czwartek (16 czerwca). Basen zostanie otwarty o godz. 12 i będzie czynny do 19, a przez długi weekend – od 10 do 19.

Do końca czerwca od poniedziałku do piątku, kompleks będzie czynny od godz. 13:00 do 19:00, a w weekendy dłużej – od godz. 10:00 do 19:00. Natomiast od początku lipca basen będzie czynny codziennie od godz. 10:00 do 19:00.