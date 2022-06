Rynek w Rymanowie został zrewitalizowany w konsultacji z mieszkańcami. Mniej betonu, więcej zieleni [ZDJĘCIA]

Przygotowania do inwestycji rozpoczęły się cztery lata temu. Władze miasta przyznają, że Rymanów długo czekał na to, by rynek nabrał właściwego charakteru.

- Rymanów to historyczne miasteczko galicyjskie, które jako jedno z ostatnich zostało poddane rewitalizacji - mówi burmistrz Wojciech Farbaniec.

Program rewitalizacji został opracowany w konsultacji nie tylko z radnymi, ale też mieszkańcami, którzy przekazali swoje oczekiwania i wyobrażenia na temat tego, jak powinien wyglądać rynek.

Projekt przygotowała Katarzyna Oberc-Bednarska.

- To mieszkanka naszej gminy, więc dobrze czuła klimat tego miejsca - mówi burmistrz Farbaniec.

Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki dofinansowaniu 80 procent kosztów inwestycji z Regionalnego programu Operacyjnego.