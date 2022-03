Obchody roku Marii Konopnickiej. Powiat krośnieński i LO w Jedliczu organizują konkurs poświęcony twórczości wybitnej pisarki i poetki

Celem konkursu jest zainspirowanie uczniów do bliższego poznania i zaprezentowania rówieśnikom postaci i twórczości pisarki. Dla uczniów to też okazja do zaprezentowania aktywności, wyobraźni i kreatywności a także zdolności artystycznych i umiejętności posługiwania się technologiami multimedialnymi.

Uczestnicy konkursu mają do wyboru dwie kategorie: praca plastyczna oraz prezentacja multimedialna.

Zadanie konkursowe w pierwszej kategorii polega na wykonaniu plakatu przedstawiającego twórczość Marii Konopnickiej – w dowolnej technice tradycyjnej lub graficznej (w programie komputerowym). Zadaniem tych, którzy wybiorą formę multimedialną jest przygotowanie prezentacji zawierającej 10-15 slajdów.

Termin przesyłania prac upływa 15 kwietnia. Oceni je jury, przyznając trzy główne nagrody i wyróżnienia. Wyniki zostaną ogłoszone 29 kwietnia, podczas Dnia Otwartego LO w Jedliczu.

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych powiatu i szkoły.