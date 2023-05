Zmieniony kierunek jazdy ul. Czajkowskiego w Krośnie pozostanie na stałe. Będą korekty na rondzie Solidarności

Początkowy odcinek ulicy Czajkowskiego prowadzi wzdłuż budynku sądu. Jest jednokierunkowy. Można było tędy wyjechać ze Starówki lub skręcić z ulic Staszica i Wisłoczej, m.in. w kierunku obwodnicy.

Tak było do czerwca ubiegłego roku. Wtedy to zmieniła się organizacja ruchu. Zamiast jazdy „w dół” – od budynku sądu do ronda na skrzyżowaniu z ul. Podwale i Tkacką, wprowadzono ruch „w górę” – od ronda w kierunku Placu Konstytucji 3 Maja. Miejsca parkingowe wzdłuż ulicy i budynku sądu pozostały, ale sposób parkowania kierowcy musieli dostosować do nowego kierunku ruchu.

Taką zmianę wymusiły rozpoczęte w połowie ub. roku prace przy rozbudowie obiektów Zgromadzenia Sióstr św. Józefa. Chodziło o umożliwienie wygodniejszego dojazdu i dostawy materiałów budowlanych.

Odwrócony kierunek miał obowiązywać na czas trwania rozbudowy. Potem sytuacja miała wrócić do poprzedniego stanu. Okazuje się jednak, że to, co miało być tymczasowe, będzie obowiązywało także po zakończeniu inwestycji. Władze miasta uznały, że rozwiązanie z ruchem „od ronda” jest lepsze m.in. ze względów bezpieczeństwa w tym rejonie miasta.