Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie zdobył tytuł Pierwszej Szkoły Samochodowej w Polsce

W tym roku uczniowie krośnieńskiego mechanika zdobyli już tytuły laureatów w olimpiadach motoryzacyjnych w Poznaniu (podczas Targów Poznańskich).

- Obydwa te sukcesy to cenne trofea bo konkursy organizowali pracodawcy branżowi, a ich wymagania są adekwatne do tych najważniejszych i najbardziej pożądanych w firmach motoryzacyjnych naszego kraju oraz w Europie. Jednak to Olimpiada Techniki Samochodowej jest najtrudniejsza. Biorą w niej udział wszystkie liczące się szkoły samochodowe w Polsce - jest ich około setki – i najlepsi w nich uczniowie – mówi Bogdan Adamski, dyrektor ZSM w Krośnie.