Zespół Ludowy „Lubatowianie” z Lubatowej obchodzi w 2023 roku jubileusz trzydziestolecia [ZDJĘCIA]

Chronią i pielęgnują to, co autentyczne i bliskie mieszkańcom: wiejskie tradycje, zwyczaje, dawne pieśni i muzykę. W swoim repertuarze mają około 300 pieśni ludowych, tradycyjne tańce i widowiska obrzędowe, dotyczące zarówno świętowania, jak i codzienności.

W ciągu 30-lecia działalności zespół koncertował wielokrotnie nie tylko z różnych regionach Polski (w tym w Warszawie), ale także zagranicą. Był zapraszany na ważne wydarzenia: dożynki prezydenckie, Światowy Kongres Rolników. Co roku „Lubatowianie” uczestniczą w przeglądach i konkursach regionalnych, powiatowych i ogólnopolskich zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Inicjatorkami założenia grupy śpiewaczej były Dorota Świstak, szefowa ośrodka kultury w Iwoniczu-Zdroju oraz Agata Pucykowicz, popularyzatorka folkloru. Pomysł spotkał się z pozytywnym przyjęciem gospodyń z Lubatowej. W ciągu kolejnych lat grupa prężnie się rozwijała. W 2003 roku kierownikiem zespołu została Janina Pernal. Do starszych dołączały następne pokolenia. Dziś obok „Lubatowian” śpiewają też Młodzi Lubatowianie i Mali Lubatowianie. Grupa ma też swoją kapelę. W sumie – 31 osób, które mówią o sobie, że tworzą jedną wielką rodzinę, dbającą o to by kultura ludowa nie zginęła.