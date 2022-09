„Z Ukrainą w sercu”. Koncert Narodowej Kapeli Bandurzystów Ukrainy w RCKP w Krośnie

Koncert w Krośnie jest jednym z cyklu koncertów charytatywnych w Europie, połączonych ze zbiórką funduszy na potrzeby ofiar rosyjskiej agresji i kultury ukraińskiej. Organizuje ją polska Fundacja Pro Academia Narolense.

Jak zaznaczają organizatorzy wydarzenia - na wyjazd z Ukrainy i występy w Polsce, kapela otrzymała pozwolenie od swoich władz, w tym Ministerstwa Obrony. „Biletem wstępu” na koncert w Krośnie będzie wrzutka do puszki.

Zespół, którego korzenie powstania sięgają 1918 roku, liczy 50 mężczyzn, którzy śpiewają i grają na bandurach. To niełatwy do opanowania instrument, nawiązujący do dawnych kozy i liry.

Członkowie zespołu posługują się instrumentem nazywanym bandurą kijowską (powstała w 1918 roku), kiedy to do bandury klasycznej dodano więcej strun. Współcześnie istnieje kilka typów i rozmiarów bandury kijowskiej. Jej wersja koncertowa ma 62-65 strun i mechanizm zmiany stroju zapożyczony z harfy. Wersja dla dzieci ma 42 struny. W orkiestrach używa się także wersji altowej, basowej i kontrabasowej.