„Z krosna do Krosna” 2022 - wystawa premierowa już w sierpniu

Do aktualnej edycji krośnieńskiego biennale udział zgłosiło 88 artystów z 10 krajów (Czechy, Finlandia, Japonia, Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Ukraina, USA, Wielka Brytania), którzy przedstawili 113 prac. Do konkursu głównego przystąpiło osiemdziesięciu twórców, a do Konkursu DEBIUTY 2022 – ośmiu.

Wszystkie prace zgłoszone do konkursu otrzymały kwalifikację Jury. Dodatkowo, poza konkursem – w wystawach biennale – wezmą udział 3 artystki, jurorki biennale. Tegoroczna prezentacja ekspozycyjna wzbogaci się zatem o 4 dzieła. – Cieszymy się niezmiernie, że artyści tak licznie odpowiedzieli na zaproszenie do uczestnictwa w 11. edycji wydarzenia – mówi dr inż. Marta Rymar Dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Laureatów biennale poznamy 20.08.2022 podczas wernisażu połączonego z ceremonią rozdania nagród. Muzeum Rzemiosła w Krośnie zaprasza do wzięcia udziału w tej uroczystości, która odbędzie się w Galerii BWA w Krośnie (ul. Portiusa 4). Prezentacja wystawy premierowej potrwa do 16.10.2022. W czasie jej trwania przewidziano szereg działań edukacyjnych.

Patronat honorowy na 11. Międzynarodowym Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „Z krosna do Krosna” 2022 sprawują: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki.